CorSport - Koopmeiners-Atalanta, manca solo l'annuncio ufficiale: le cifre dell'affare

Calciomercato - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport Koopmeiners è molto vicino all'Atalanta: "E’ solo questione di tempo per l’ufficialità del trasferimento di Teun Koopmeiners (23), mediano dell’Az Alkmaar, all’Atalanta. La conferma è arrivata dal DT del club olandese Max Huiberts: «C’è una negoziazione in corso con il club italiano - ha detto a Voetbal International -, ma non abbiamo ancora definito tutto. Non voglio commentare le cifre: di certo, non ci mancano, nemmeno in casa, i sostituti». Il club del presidente Percassi ha alzato l’offerta a 15 milioni: si stanno perfezionando i bonus, oltre alla possibilità di inserire di una percentuale sulla futura rivendita"