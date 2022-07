CorSport - Kim-Napoli, entro lunedì le visite mediche. Contratto quinquennale: novità sulla clausola rescissoria

Kim Min Jae si avvicina sempre di più al Napoli. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si stanno limando gli ultimi dettagli economici tra l'entourage del difensore coreano ed il club del presidente De Laurentiis.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"In via di definizione gli accordi con l’entourage di Kim Min-Jae. Sarà lui l’erede di Koulibaly. Costerà 20 milioni, il valore della clausola che il Fenerbahce permetterà al Napoli di pagare in due rate. Da giorni la società è in contatto coi manager e i legali del sudcoreano per i dettagli sul nuovo contratto. Kim firmerà fino al 2027 con stipendio da 2,5 milioni, potrebbe essere inserita una clausola rescissoria dal valore di 45 milioni valida dal secondo anno, anche di questo si sta ancora discutendo.

Spalletti attende Kim a Castel di Sangro: la società sta pianificando il suo arrivo in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Solo dopo il sudcoreano sarà libero di raggiungere i nuovi compagni in Abruzzo".