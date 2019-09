CorSport - Juve-Napoli, gli azzurri con 8 calciatori che superano le 100 presenze in campo. Il club dei centenari non molla

Mancava solo Hysaj, in caso contrario sarebbe arrivato l’en plein. Nel senso che il club dei “centenari” avrebbe figurato per intero nell’ultima, recentissima sfida (shock) contro i bianconeri all’Allianz Stadium. Callejon, Insigne, Mertens, Koulibaly, Allan, Ghoulam, Hysaj e Zielinski: ecco la lista completa (in ordine d’assiduità) degli otto azzurri in rosa che hanno ormai superato (abbondantemente) le cento presenze. Ben sette degli undici in campo a Torino contro la Juventus, addirittura l’elenco al completo all’esordio stagionale dell’Artemio Franchi contro la Viola. Otto su otto. Il “vecchio” che continua ad avanzare prepotentemente, verrebbe da dire, anche se fra gli azzurri in questione i soli Callejon (solo di poco il più “anziano” del clan) e Mertens, hanno passato la trentina (32 per entrambi), poi sono tutti al di sotto di quella soglia. In particolare: Insigne, Allan, Ghoulam e Koulibaly bizzarramente a quota 28, Hysaj e Zielinski a 25.



TRIADE MILLENARIA. O poco giù di lì, poiché quei tre lì, l’affilatissimo tris di punta, di presenze complessive ne arriva a vantare ben 893. Callejon comanda (306 volte in campo con 79 gol), davanti all’Insigne staccato d’una sola lunghezza (305, ma con gli stessi centri), e poi Mertens a quota 282, ma con ben 110 bersagli abbattuti (ora a 5 da Maradona e 11 da Hamsik). Che è poi tutto un bel vedere, è un’infaticabile e supercollaudata cooperativa del gol: anno dopo anno, partendo da Benitez, passando per Sarri, arrivando all’attuale tecnico. Ben sette annate di condivisione coordinata e continuativa, ma soprattutto notevolmente redditizia. Sono infatti otto le stagioni consecutive di Lorenzino, mentre quelle di José e Ciro ammontano a sette. Tre piccoli diavoli capaci di frastornare e bucare qualsivoglia difesa, anche in ambito europeo. Con la prevalente sensazione che continueranno a farlo.