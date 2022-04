CorSport - Juan Jesus, Di Lorenzo, Ospina: la situazione infortunati per Empoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli infortunati del Napoli per la sfida di domenica contro l'Empoli. Di seguito i dettagli.

"E d'accordo è pur vero che mancheranno Di Lorenzo, Koulibaly, Lobotka e probabilmente Ospina, ma il resto del gruppo che ha onorato la stagione e alimentato i sogni della gente sarà presente e dovrà rispondere. Ora è in dubbio anche Juan Jesus. Sì, in bilico per un piccolo trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato in allenamento: l'obiettivo, ovviamente, è recuperarlo al più presto o meglio al volo; comunque in tempo, considerando la squalifica di Koulibaly. E la coppia centrale sarebbe quella di tante giornate di lotta e di rimonta: Rrahmani-Jesus"