CorSport - Inter-Napoli, le scelte di Spalletti: dubbi in difesa e centrocampo. Possibile sorpresa Ndombele

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad abbozzare le scelte di Luciano Spalletti in vista di Inter-Napoli. Il quotidiano ha raccontato nello specifico le mosse del mister di Certaldo ieri nell'allenamento congiunto sostenuto dagli azzurri a Castel Volturno contro la Juve Stabia.

Ecco quali potrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti per Inter-Napoli di mercoledì:

"A quasi tre mesi dall'infortunio muscolare rimediato nel corso della trasferta con la Cremonese: Amir è perfettamente guarito, migliora ed è in crescita, ma il ritmo-partita manca inevitabilmente e il suo impiego al fianco di Kim con l'Inter è in dubbio. Pronto Juan Jesus. Per il resto, cioè per quello che riguarda i reduci del Qatar, le indicazioni più confortanti sono firmate Zielinski, mentre Anguissa è apparso un po' più indietro.

La composizione del tris di centrocampo, insomma, è da valutare: Lobotka sarà il faro, certo, ma se uno dei due non dovesse offrire adeguate garanzie fisiche è possibile che Spalletti punti su Ndombele. In difesa, sulle fasce, pronta la coppia di frecce composta da Di Lorenzo (a destra) e Mario Rui (a sinistra), mentre il tridente d'attacco dovrebbe essere Politano-Osimhen-Kvara".