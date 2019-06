CorSport - Inter-Napoli, chiacchierata per Insigne. De Laurentiis chiede 80 mln e pensa a Lozano per sostituirlo

Calciomercato Napoli le ultimissime sul futuro di Lorenzo Insigne. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Insigne a Napoli vive una esistenza frastagliata, un giorno è un fenomeno e poi quello successivo un eterno incompiuto: e la pressione ambientale non gli fa bene, lo ha anche sottolineato la Nazionale.

Mercato Inter, la cifra chiesta dal Napoli per Insigne

Insigne piace all’Inter, a prescindere (ovviamente) da Mauro Icardi: è stata avviata una chiacchierata, qualche settimana fa, poi rilanciata più recentemente. Insigne rimane un enigma di questa estate, può restare o anche no, perché dinnanzi ad un’offerta sensibile - mai inferiore ai settanta milioni di euro - se ne potrebbe discutere amichevolmente. Per l’Inter la cifra è elevata, ma l’intenzione di averlo esiste e quella del Napoli di ascoltare è indiscutibile: poi, eventualmente, si dibatterà sul ruolo delle bandiere, dei sentimenti e delle opportunità, senza dimenticare le difficoltà - non solo recenti - di Insigne di giocare in un clima spesso di insofferenza.