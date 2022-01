CorSport - Insigne torna titolare contro la Salernitana: il capitano non segna su azione da 257 giorni

Napoli calcio - Lorenzo Insigne titolare in Napoli-Salernitana. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Nel momento in cui s’è dovuto arrendere ai propri muscoli, quelli che l’hanno tradito al 30' della sfida con la Sampdoria, Insigne ha avuto modo di cogliere il primo messaggio positivo del «Maradona», che ha scacciato qualsiasi retro-pensiero di dubbio gusto ed ha capito anche la sofferenza interiore d’un uomo in quel momento solo: Bologna è stata l’unica partita da cancellare dal personale programma di avvicinamento alla personalissima favola, dentro la quale c’è anche il derby con la Salernitana, da vivere come un protagonista".