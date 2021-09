Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'indagine Consob ai danni della Juventus per la questione plusvalenze: "Da questa indagine potrebbero scaturire solo provvedimenti amministrativi per la Juventus, forse un’ammenda, ma non di più. Non vi sono conseguenze sportive, perché la Consob non entra nel merito dell’ordinamento calcistico e non vi sono ricadute sui trasferimenti, passati e futuri"