CorSport - Il rinnovo a Insigne, la riconferma di Koulibaly e sette incedibili: le scelte di Spalletti. C'è solo un calciatore sacrificabile

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda i calciatori che Spalletti intende riconfermare. In lista ci sarebbero anche Insigne e Koulibaly.

LA LISTA DI SPALLETTI

Sul quotidiano si legge: "E se Fabian tutto sommato è considerato dal club un sacrificio poco doloroso, Kalidou e Lorenzo potrebbero essere due capisaldi della squadra di Spalletti, del gruppo che il nuovo allenatore comincerà ad assemblare secondo il suo credo sin dal ritiro di Dimaro nonostante le assenze. Sull'onda del 4-2-3-1 e di una serie di certezze che a meno di clamorose mareggiate non sono destinate a crollare: da Meret a Manolas, passando per Di Lorenzo, Zielinski, Osimhen, Mertens, Lozano, un nuovo mancino, un nuovo centrale difensivo e un nuovo centrocampista grande grosso. Il signor Luciano lo sa perfettamente, e anzi lo ha sempre saputo sin da prima delle firme, e ciò significa che la sfida non lo spaventa e anzi magari lo stuzzica anche di più: l’organico è di alto livello così com’è, e se alla fine Koulibaly non andrà via e con Insigne la storia sarà festeggiata con un brindisi, allora sì che il Napoli potrebbe esplodere. Fabian, dicevamo, è l’indiziato numero uno a fare le valigie"