CorSport - Il Napoli tratta due centrali per completare la difesa: i nomi

Calciomercato Napoli - Giuntoli sta cercando il quarto centrale di difesa. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport sono due i nomi che il Napoli starebbe valutando per completare il reparto difensivo.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Continua anche la caccia al difensore che nella rosa dovrà prendere il posto di Tuanzebe, rientrato in Inghilterra, e per la precisione al Manchester United, dopo un'esperienza non esattamente fortunata inaugurata a gennaio: piace l'argentino Palomino, ma l'Atalanta non sembra incline alla sua cessione, e poi anche Ostigard, norvegese di 22 anni che da gennaio ha giocato con il Genoa in prestito dal Brighton".