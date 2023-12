CorSport - Il Napoli si gioca faccia e credibilità con il Braga: le tre sconfitte hanno lasciato ferite anche nell'anima

Napoli Calcio - La partita contro il Braga di Champions League di domani vale molto di più dei soldi scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Napoli si gioca praticamente tutto anche sotto l'aspetto della credibilità.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Il Napoli si gioca parecchio, praticamente tutto, in questa ora e mezza che non vale esclusivamente l’ottavo di finale di Champions ma pure la credibilità e dunque la faccia: tre sconfitte consecutive (il Real Madrid, poi l’Inter e la Juventus) hanno lasciato ferite sul corpo e pure nell’anima, ma il calendario impossibile è alle spalle e adesso ne arriva un altro, non semplice ma neppure irresistibile".