CorSport - Il Napoli è in lotta con un focolaio Covid interno al gruppo squadra

Luciano Spalletti è risultato positivo al Covid dopo il giro di tamponi effettuati ieri. E come lui lo squalificato Mario Rui, un magazziniere, un membro dello staff tecnico e il portiere della Primavera, Boffelli: è palese, insomma, che alla vigilia della trasferta con la Juve in programma domani a Torino, allo Stadium, il Napoli è in lotta con un focolaio interno. Ne parla il Corriere dello Sport.

