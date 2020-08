CorSport - Il Napoli ha stabilito un programma scrupoloso per ridurre al minimo i rischi: grande apprensione per la trasferta catalana

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Tutti perciò in ritiro anticipato e prolungato, così come ha stabilito Ringhio. Il "gruppo" al centro di tutto da oggi a sabato: c'è bisogno di ricompattarsi a dovere per addentrarsi in quel clima speciale che conduce alla notte di Barcellona. E c’è un programma da seguire pedissequamente, fatto di allenamenti e spostamenti mirati, dettato anche da esigenze logistiche da correlarsi alla piena osservanza dei (rigidi) protocolli imposti dal coronavirus.