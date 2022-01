CorSport - Il Napoli di Torino è la bontà di un’idea che rilancia anche il lavoro sottile di Giuntoli

Napoli Calcio - Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, analizza la situazione del Napoli sul quotidiano odierno.

"Le verità hanno varie facce, il Napoli di Torino è la bontà di un’idea che rilancia (anche) il lavoro sottile di Giuntoli, è «una squadra da battere» che ha il suo capitano leader che sta per salutare dopo dodici anni, è un impianto che potrebbe ritrovarsi senza un portiere (Ospina), è quella giostra del gol dalla quale potrebbe scivolare via Sua Maestà Mertens; tra i paradossi incombe già il futuro per una «squadra da battere»"