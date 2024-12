CorSport - Il Napoli concretizza molto meno di quanto produce, il gioco è pericolosissimo

Napoli - Il Corriere dello Sport fa un'analisi sul gioco offensivo del Napoli:

Il problema, però, è che concretizza molto meno di quanto produce e il gioco è pericolosissimo: quinto 1-0. Ieri, dicevamo, Milinkovic è stato super o miracoloso in almeno quattro occasioni tenendo a galla un Toro gagliardo ma sempre domato: in questa squadra anche i campioni lottano come i gregari e la crescita individuale di Kvara, Lukaku e McTominay sta gradualmente alzando il livello offensivo, a fronte di una fase difensiva che ha garantito il nono clean sheet (solo la Juve meglio nei 5 tornei top d'Europa). L'ha risolta McT, dicevamo, un centrocampista sopra la media con le fibre della Premier: instancabile, due fasi, gol. Very good.