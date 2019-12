CorSport - Il Milan prova il colpo Haaland: offerto un ricco quinquennale al ragazzo, le cifre

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un'offerta del Milan per Haaland: "Il Milan prova il colpo grosso: Erling Braut Haaland a gennaio. Il club rossonero si tuffa sull’attaccante del Salisburgo, rivelazione della stagione (28 reti in 22 gare, 8 in 6 partite di Champions) e corteggiatissimo da mezza Europa. Il club rossonero vorrebbe prenderlo subito - il ragazzo ha una clausola da 30 milioni - e per questo gli ha offerto un contratto annuo di 5 milioni di euro. Sul diciannovenne norvegese si è mossa da tempo la Juve, e lo stesso Haaland è stato la scorsa settimana in Germania ad ascoltare le offerte di Lipsia e Dortmund. In Inghilterra si è interessato lo United, soprattutto. L’agente, come noto, è Mino Raiola, che con il Milan dialoga da tempo per Ibrahimovic".