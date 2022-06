CorSport - Il Bayern ha chiesto informazioni al Napoli per Osimhen: telefonata tra i due club

Calciomercato Napoli - "Il Bayern Monaco ha chiesto al Napoli informazioni su Victor Osimhen". A lanciare questa indiscrezione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come il club bavarese sia alla ricerca di un sostituto del polacco Lewandowski in procinto di lasciare la Germania.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Una telefonata esplorativa successiva all’annuncio di Lewandowski, un re di Baviera che ha spiegato chiaro e tondo la propria volontà di lasciare il club con il quale ha scritto e riscritto la storia del gol sin dal 2014. Il Bayern, tra l'altro, s'è fiondato parallelamente su Mané, in scadenza nel 2023 con il Liverpool, ma a quanto pare per caratteristiche tecniche questa operazione sarebbe più connessa al rinnovo e al destino di Gnabry, a sua volta legato fino al 2023. L'uno, insomma, non escluderebbe l'altro, ma di contorno ci sono le riflessioni: il club azzurro, come noto, ha definito in 110 milioni di euro la valutazione di partenza di Osi e il Bayern, storia altrettanto nota, è decisamente attento e virtuoso sul mercato".