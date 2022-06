CorSport - Idea Barrow per il Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Idea Barrow per il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che cita il nome dell'attaccante del Bologna in chiave azzurra.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport

"Il Bologna punta su di lui. Anche se, come sempre, il mercato incombe come un’ombra. Per Barrow ci sarebbe il Napoli. Qualche settimana fa era stato il suo agente a spiegare che i contatti con le big erano diversi. Napoli in testa. «C’è stato un discorso, abbiamo parlato di qualcosina recentemente ma in fase embrionale. In passato non c’è mai stato nulla di preciso, nemmeno con le altre big di Serie A». Discorsi che, al momento, non sembrano spiccare il volo. Anche perché il Bologna punta forte su Musa, il progetto rossoblù lo coinvolge pienamente"