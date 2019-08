CorSport - Icardi, prende quota l'ipotesi prestito all'estero: Atletico, PSG e Monaco alla finestra

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, uno spiraglio si è aperto. I 4 giorni che mancano alla fine del mercato stabiliranno se sarà sufficiente per spingere Icardi fuori dall’Inter, oppure se, alla fine, la porta si chiuderà nuovamente. Intanto, almeno si è registrata una prima significativa svolta in una vicenda che si sta trascinando da mesi. L’Inter, infatti, ha convinto Maurito a prendere in considerazione uno scenario del tutto nuovo, vale a dire una partenza in prestito (ma solo per un club estero), da far precedere, però, dal rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Ma quali sarebbero le possibili destinazioni dell’ex-capitano? Una new-entry dell’ultimo minuto è l’Atletico Madrid, che così avrebbe l’attaccante che insegue con insistenza - nel mirino dei Colchoneros c’è sempre Rodrigo del Valencia -, non dovendo più aspettare la cessione di Correa per acquistarlo. Altrimenti il Paris Saint-Germain, nel momento in cui dovesse completarsi la cessione di Neymar al Barcellona. Più difficile, visto che non partecipa alla Champions League, l’ipotesi Monaco, che ieri, comunque, approfittando della presenza dei dirigenti nerazzurri a Montecarlo, ha ribadito il proprio interesse.



VANTAGGI. L’Inter ha pensato a questa soluzione perché, da un lato si toglierebbe l’ingombro dell’argentino dallo spogliatoio, e, dall’altro, in caso di rientro a Milano nell’estate 2020, non si ritroverebbe più con un giocatore ancora da vendere a tutti i costi, ma con un contratto in scadenza di lì a un anno e quindi ulteriormente deprezzato. Sistemandolo all’estero, per di più, non se lo ritroverebbe nemmeno come rivale in campionato. Né alla Juventus, che per la verità ancora non si è fatta avanti ufficialmente. Né, in teoria, al Napoli che invece ancora cova una speranza, tanto da aver rimandato ancora alla giornata di oggi la chiusura dell’operazione Llorente.