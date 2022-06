CorSport - I tre nomi incedibili indicati da Spalletti a De Laurentiis: novità Mertens

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, mister Luciano Spalletti aveva indicato tre nomi da riconfermare assolutamente a De Laurentiis. Sono calciatori che lui ritiene siano indispensabili per la prossima stagione. Tra questi c'è Ospina.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Giovedì è il giorno X. Il giorno della scadenza ufficiale dei contratti di Mertens e Ospina: due parametri zero, due uomini che non hanno ancora chiarito il proprio destino ma che anche Spalletti terrebbe volentieri. Anzi, a dirla bene: in occasione dei primi incontri relativi alla programmazione del nuovo Napoli, David il colombiano era stato indicato come uno dei pilastri insieme con Anguissa e Koulibaly, ma poi le trattative per il rinnovo sono finite nel limbo e all'orizzonte, per il momento, ci sono ancora nuvole"