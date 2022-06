CorSport - I tre nodi che strozzano il mercato in entrata del Napoli

Calciomercato Napoli - Le cessioni bloccano gli acquisti del Napoli. Giuntoli ha da tempo bloccato dei calciatori in entrata ma non può materialmente chiuderli se non si faranno prima delle uscite. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega quali sono i calciatori che stanno complicando le entrate del Napoli.

Mercato Napoli: tre nodi da sciogliere

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: