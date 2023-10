CorSport - I quattro colpi che chiese Ancelotti per fare grande il Napoli: fu De Laurentiis a voler evitare rivoluzioni

Calcio Napoli - Carlo Ancelotti torna a Napoli da avversario. La sua esperienza sulla panchina azzurra si chiuse nel peggior modo possibile con la vicenda dell'ammutinamento. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta quale era il progetto di Ancelotti a Napoli dal punto di vista degli acquisti.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Il secondo posto in campionato, in quella Napoli ancora sofferente, venne catalogato come normalità, e però, nel momento d’incidere, De Laurentiis si illanguidì ed evitò la rivoluzione, resa impossibile dalle resistenze di un mercato insensibile nei confronti delle sue stelle. Allan fu per una notte o forse due de l Psg, poi rimase scioccato per l’occasione perduta, finì per ritrovarsi dentro un’insospettabile involuzione; Insigne si lasciò blindare dal proprio contratto; Mertens costruì le premesse per il rinnovo; e alla fine, dal Progetto, uscirono sostanzialmente Hamsik (nel gennaio del 2019), Albiol e Diawara, e rimasero esclusi Theo Hernandez, Valverde, Ibra e Ilicic, le idee".