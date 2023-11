CorSport - I primi frutti del lavoro di Pondrelli si vedono: cosa è cambiato nella preparazione atletica del Napoli

Napoli calcio - Nel mirino della critica oltre a Rudi Garcia era finito anche il preparatore atletico Rongoni. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'arrivo di Mazzarri e del suo preparatore atletico Pondrelli ha portato già qualche piccolo ma decisivo accorgimento anche dal punto di vista fisico della squdra.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Non può sfuggire che il Napoli ha vinto in emergenza contro un avversario durissimo per tutti, mettendo in campo il cuore oltre i polmoni, per compensare una condizione atletica non ancora adeguata. Il lavoro del prof Pondrelli è appena cominciato ma i primi frutti sono già visibili: la squadra ha rallentato ma non è crollata e sparita dopo un tempo come era sistematicamente accaduto finora".