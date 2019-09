CorSport - I dolori muscolari di Milik inquietano parecchio, prudenza assoluta! È stato in Polonia per questioni personali

È «uscito» dal Napoli in America, tra un Barcellona e l’altro, e si è portato appresso soprattutto il fotogramma di quel gol sbagliato a porta vuota. Chi? L'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, ancora ko come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Poi l’affaticamento è diventato dietrologia e a qualcuno è venuto il sospetto che fosse mal di pancia per le voci di mercato inerenti a Icardi: invece, ha dovuto fronteggiare dolorini vari muscolari che, in queste fasi della stagioni, inquietano parecchio e invitano alla più assoluta prudenza. Tra un viaggio in Polonia e l’altro, per questioni personali, Milik sta recuperando e l’obiettivo sembra, anche per lui, la Champions: ma senza assolutamente rischiare"