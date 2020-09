CorSport glorifica Osimhen: "È così che si entra nel cuore della gente dalla porta principale! Il Napoli sembra già parecchio suo"

Ultime calcio Napoli – L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’attaccante del Napoli Victor Osimhen dopo la seconda tripletta consecutiva nel ritiro di Castel di Sangro:

“È così che si entra nel cuore della gente dalla porta principale: Osimhen ha scelto di non perdere tempo: tre gol al «debutto» e tre contro il Teramo, con quel Napoli che sembra già parecchio suo. L’hanno preso per segnare, e l’hanno pagato parecchio: perché negarsi un brivido e un applauso che si sparge a Castel di Sangro e dintorni. Ci sono una settantina di milioni di buoni motivi per concedersi e trasformare anche Napoli-Teramo in una serata tutta per sé”