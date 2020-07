CorSport - Gattuso prova il Napoli del futuro con il Genoa: out tre calciatori con la valigia ormai pronta

Ultimissime Napoli - "Rino già studia il Napoli del futuro". Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport che affianca anche un possibile discorso di mercato: "E se «dentro» questo Genoa-Napoli, nascosto ma neanche troppo, si nascondesse un piccolissimo esperimento per il futuro? E se il giudice sportivo e il destino e i bollettini medici avessero consentito a Gattuso di scrutare tra le pieghe di una squadra che, tra due mesi, quando già saremo proiettati nel futuro di una nuova stagione, gli resterà tra le mani il «70-80%» di questa squadra? Succede tutto contemporaneamente, e certo è un caso, ma Koulibaly non ci sarà (squalificato) e Allan neanche (perché ha appena recuperato) e mancherà pure Callejon (stavolta per turnover) e poi Ospina, che a Bergamo ha rimediato una ginocchiata alla testa, si accomoderà in panchina, probabilmente al fianco di Milik: in questo 4-3-3 che s’appresta a tuffarsi nella bolla d’afa di Marassi, ci sono tracce che conducono altrove, in un campionato che sembra lontano e che invece è vicinissimo, e può indurre ad accogliere nuove risposte o antiche conferme, perché parecchio si è già visto".