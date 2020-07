CorSport - Gattuso ne cambia sei rispetto al Sassuolo: novità in mediana ed attacco

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Per quel che riguarda la partita di oggi, il primo passo utile a spiegare al mondo che gli azzurri non sono mica andati in vacanza, Rino va verso l’ennesimo turnover obbligato considerando la collezione di impegni in serie: sei, quelli preventivati. A cominciare dal portiere: Meret al posto di Ospina, come da copione. E ancora: Hysaj a destra e non Di Lorenzo, giusto per prendere fiato, con Mario Rui di nuovo a sinistra. Al centro: Koulibaly e Maksimovic. La formazione, dicevamo: a centrocampo spazio a Zielinski, Demme ed Elmas, e in attacco via con il tridente Politano (l’ex), Milik (al posto dello squalificato Mertens) e Insigne".