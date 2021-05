CorSport - Gattuso e De Laurentiis scapperanno l'uno dall'altro dopo il fischio finale di Napoli-Verona: erano già lontani dopo un mese e mezzo di lavoro

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Gattuso e De Laurentiis. Entrambi si diranno addio al triplice fischio finale di Napoli-Verona.

De Laurentiis e Gattuso

GATTUSO-DE LAURENTIIS ADDIO

Il quotidiano scrive: "Ma in questi 529 giorni, solo occasionalmente s’è avuta la sensazione che De Laurentiis e Gattuso potessero disegnare assieme un «progetto» che avesse prospettive accattivanti: era già lontani, dopo un mese e mezzo della loro fusione, verso gennaio 2020, e se Ancelotti non avesse trovato subito casa all’Everton, chissà cosa sarebbe successo; e poi a Verona, venti partite fa (perché l’andata con la Juventus è venuta dopo), la panchina ha vacillato, seriamente. L’armistizio è stato necessario. Qualcuno l’ha detto: in tempi come questi la fuga è l’unico modo per mantenersi vivi e continuare a sognare. Sarà (anche) per questo che De Laurentiis e Gattuso scapperanno, l’uno dall’altro: però prima, c’è una missione da compiere. Per vivere egualmente felici e contenti".