CorSport - Fonseca farà riposare alcuni titolari in vista del Napoli: il primo allenamento soltanto a 48 ore dal match

Napoli Calcio - I quattro giorni della Roma. Tra oggi e domenica la squadra giallorossa si gioca la stagione, come racconta il Corriere dello Sport.

“In 72 ore sarà facile decifrare il percorso della Roma in Europa e in campionato, con la possibilità di approdare ai quarti eliminando lo Shakhtar e di tenere a distanza il Napoli nella corsa Champions. Al tecnico mancano Mkhitaryan, Veretout e Smalling. Ad altri, come Dzeko e Pellegrini, probabilmente rinuncerà dall’inizio, facendo scelte in vista del Napoli.

Fonseca è intenzionato a far riposare alcuni titolari in vista della partita, alla quale la Roma arriverà dopo una trasferta disagevole: più di tre ore di volo, i giocatori torneranno a Trigoria solo domani nel primo pomeriggio”