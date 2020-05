CorSport - Figc e Lega Calcio in attesa del Governo: attesi aiuti allo sport nel decreto di maggio

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla situazione tra Figc e Lega Calcio:

News Serie A, si attendono gli aiuti di Conte

"Il calcio aspetta le mosse del governo. Convinte di aver fatto tutto il necessario per ripartire, la Figc e la Lega ieri hanno vissuto una giornata meno ricca di tensioni rispetto al passato. Gravina, che aspetta sempre la convocazione del Cts per parlare del protocollo per gli allenamenti di squadra, studia la situazione in vista del Consiglio Federale di venerdì, mentre Dal Pino e l'ad De Siervo, varate tre diverse ipotesi di calendario, valutano come aiutare nel trovare liquidità i club e preparano il tavolo di giovedì nel quale si parlerà di diritti tv e di come comportarsi con i broadcast. Sia in via Allegri sia in via Rosellini si sono messi in modalità stand by, ma sono attenti a ogni dichiarazione sia dei "nemici" sia degli "alleati": hanno la fiducia che questa stagione si possa concludere sul campo e non vogliono sbagliare una mossa. Nel frattempo il governo sta mettendo a punto il "decreto maggio" (arriverà tra domani e giovedì): conterrà misure di natura economica per le imprese, ma ci sarà un importante capitolo riservato ai contributi per lo sport".