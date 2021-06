Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena su Felipe Anderson: "Sarri lo voleva a Napoli, non è mai stato un mistero. E ha dato l’assenso per il suo riacquisto alla Lazio. Se motivato, se in forma, può essere un attaccante letale e ideale per il 4-3-3 di Mau. Deve recuperare verve e sprint, vuole rilanciarsi".