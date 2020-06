CorSport - Fabian non recupera e va in panchina con Callejon: Gattuso ha già scelto i sostituti

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle possibili scelte di Gattuso: "Bisognerà comunque inventarsi un altro Napoli, perché Fabian Ruiz, proprio lui, il bomber dell’andata, vacilla e deve rassegnarsi ad un ruolo da spettatore in panchina. Il Napoli sa che avrà settimane vibranti nelle quali dovrà calarsi anche con il suo hidalgo e ci andrà cauto. Ci sono stati interrogativi più seri in queste settimane - tante, troppe - e pensar di saltare una semifinale diventa persino una divagazione, uno scacciapensieri, semmai un dettaglio che non farà arrabbiare. E comunque non è poi neppure l’unico dubbio nel San Paolo preso a prestito dal Napoli per allenarsi sotto gli occhi del presidente della Regione De Luca («sono andato a salutare e fare un in bocca al lupo a De Laurentiis, a Gattuso») e di Adl per cominciare ad annusare quest’atmosfera strana - singolare - che farà compagnia chissà ancora per quante partite ancora: Mertens ciondola con Allan, ci stanno provando e se ne sono andati in ritiro sorridendo"