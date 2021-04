CorSport esalta Manolas: si è regalato una bella rivincita personale, spunta dato monstre a fine gara con l'Inter

CALCIO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il migliore in campo di Napoli-Inter è stato senza dubbio Kostas Manolas. Il greco si è reso protagonista di una prova di spessore dimostrando finalmente di essere ritornato in piena forma dopo un periodo negativo.

Manolas

NAPOLI-INTER: SUPER MANOLAS

Il quotidiano scrive: "Aveva bisogno di una notte simile per dimenticarsi di altre in cui era parso un altro. Kostas Manolas è tornato, forse non se n'era mai andato, ma la copia sbiadita delle ultime partite aveva fatto preoccupare i tifosi e anche Gattuso. Contro l'Inter s'è regalato una bella rivincita personale e collettiva. Ha difeso con ordine e orgoglio. Il greco ha dominato fisicamente, nel lungo, scortando il belga o, appunto, Hakimi, ma è stato anche pulito nei passaggi: ne ha completati sessanta con il 98% di precisione, conferma di un'applicazione ritrovata".