CorSport esalta Kvaratskhelia: si guarda al dopo Insigne con fiducia

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il georgiano Kvaratskhelia che ieri ha fatto intravedere degli spunti tecnici interessanti nella prima uscita stagionale.

"Un fulmine, un giocoliere, un tiratore freddo. Sia chiaro: con ogni tipo di rispetto dovuto ai signori avversari dell’Anaune Val di Non è pur sempre di una squadra di Eccellenza che parliamo, e ciò significa che il confronto non è proponibile, però la stoffa di Kvara è molto pregiata. Seta pura. E il controllo di palla, i giochetti, le accelerazioni e le sterzate improvvise sono armi micidiali abbinate alla velocità di pensiero ed esecuzione. La curiosità di scoprirlo in campionato e in Champions è irresistibile: al dopo-Insigne si guarda con fiducia"