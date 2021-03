Napoli - Prestazione da 6,5 in pagella sul Corriere dello Sport per Lorenzo Insigne dopo Bulgaria-Italia: "Unico confermato in attacco, dà qualità all’azione dell’Italia con i suoi tocchi, le sue serpentine e soprattutto i suoi assist. Il primo spunto decisivo arriva in occasione del rigore di Belotti col primo assist. Ancora più bella l’azione del 2-0 col secondo assist per l’inserimento di Locatelli".