CorSport - Emergenza Napoli: Mazzarri ha solo due centrocampisti a disposizione per la Supercoppa

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli è in piena emergenza infortuni per la semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina. Attualmente Mazzarri ha a disposizione soltanto due centrocampisti. Ieri si è fatto male anche Demme:

"I centrocampisti a pieno regime, insomma, restano due: Lobotka e Gaetano. E il quadro va riepilogato. Anguissa è in Coppa d’Africa con il Camerun, Elmas è a Lipsia da prima di Natale, Demme un nuovo infortunato, Cajuste un vecchio infortunio da monitorare giorno dopo giorno fino alla semifinale e Zielinski uno svincolato di lusso reduce da un problemino che però non gli ha impedito di volare a Riyad. Qui Arabia Saudita: l’emergenza in mediana è sempre più profonda".