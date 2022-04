CorSport - Elenco calciatori nel mirino del Napoli: Giuntoli ha già chiuso per due profili

Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha praticamente definito gli acquisti di Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Giuntoli però sta valutando con attenzione altri 5 nomi per rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Giuntoli

Calciomercato Napoli: le ultime