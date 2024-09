Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un aneddoto su David Neres:

"Il Napoli per averlo ha pagato 28 milioni più 2 di bonus al Benfica. In Portogallo ha giocato due stagioni, proveniente dall’esperienza fantasma allo Shakhtar. Durissima. In coda a un periodo personale da incubo: nel 2019, appena entrato nella Seleçao, è costretto a fermarsi quasi un anno - 297 giorni - per un brutto infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro".