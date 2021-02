Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle possibili novità di formazione contro l'Atalanta: "Niente da fare, invece, per Demme: si opta per la precauzione. Rispetto a Granada? Fermo restando la speranza di uno spirito decisamente diverso, le novità certe saranno due, entrambe a centrocampo: Bakayoko e Zielinski dal primo minuto. Poi, dubbio in attacco posticipato all'ultima curva: Politano, ieri a parte, proverà a stringere i denti, altrimenti spazio a Elmas".