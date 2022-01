CorSport - Dopo Insigne altri tre big saluteranno a giugno: taglio importante sul monte ingaggi, le cifre

Napoli calcio - Le riforme silenziose di De Laurentiis. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport che preannuncia altri addii eccellenti dopo quelli di Lorenzo Insigne. L'obiettivo è quello di ridurre il monte ingaggi.

"Un’estate fa, analizzando se stesso e anche i conti del club, Aurelio De Laurentiis ha cominciato ad avviare l’ennesimo ciclo della sua epoca, ha sistemato i conti in prospettiva, ha raschiato nel fondo del bilancio e si è proiettato al di là delle scadenze: a giugno 2022, alla fine di questa stagione che in realtà è pure un esercizio, dal monte-ingaggi sfileranno via i dieci milioni (lordi) di Insigne ormai canadese, i nove di Mertens che ha corteggiatori in Qatar, gli otto di un Ghoulam al quale la sorte qualcosa dovrà pur restituire altrove, avendone saccheggiato energia e umore, e i cinque di Ospina, divenuto un obiettivo del Real Madrid, al quale è complicato negarsi; e volendo, nella lista dei «potenziali esuberi», ci potrebbero anche finire Anguissa (ch’è un prestito però con diritto di riscatto); Juan Jesus che ha firmato per dodici mesi; e Tuanzebe, che dovrebbe rientrare all’Aston Villa. In pratica, ci sono sette uomini con tanto di valigia sull’uscio; e in sintesi, si chiuderà un’epoca"