CorSport - Dominio Napoli a Torino: vinti l'81% di duelli aerei

Napoli - I dati sul Napoli di Conte sono davvero impressionanti, l'analisi del Corriere dello Sport:

Il Napoli non soffre la pressione delle inseguitrici. Gli attaccanti aggiunti di Conte: il suo 4-3-3 è quello esibito con la Roma, con gli esterni del tridente larghi e i due terzini che alimentano lo sviluppo sfruttando l'ampiezza. Anguissa è l'altro sostegno sistematico, con McTominay che fa su e giù e si occupa di Ricci, e Lobotka che dirige e sfida Linetty. Ordine. Che il Toro prova a scombinare con un colpo di testa di Adams e un avvio veemente. Ma il fuoco dura 4 minuti: poi, solo Napoli. Che conquista il campo; che vince duelli per terra (58.8%) e aria (81%); che colleziona ottime chance sull'asse Politano-Kvara-Lukaku. Super Milinkovic, però, non si piega: il tacco di Rom a due passi è pazzesco, il portiere di più.