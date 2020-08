CorSport distrugge Milik: "Non è il Napoli, non è come Dzeko a Roma! Si limita al suo compito, non mette mai bocca nel gioco ed è discontinuo"

Napoli - Si parla molto di un possibile trasferimento dell’attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik alla Roma, al posto di Edin Dzeko. Secondo un editoriale firmato dal Corriere dello Sport, questo cambio penalizzerebbe la squadra giallorossa:

“Il centravanti della Roma è rimasto fuori per infortunio al massimo quattro partite di fila. Il centravanti del Napoli ha saltato quasi un intero campionato sommando gli infortuni alle ginocchia e in queste quattro stagioni solo una volta ha superato le 30 partite in campionato. Dzeko è la Roma, Milik non è il Napoli. Milik, anche quando sta bene, si limita al proprio compito, che fa bene seppure in modo discontinuo, ma nella gestione del gioco non mette mai bocca. Gli basta il ruolo di esecutore, non ne cerca altri. Milik fa gol, è un numero 9 puro, aspetta che il gioco lo raggiunga e lui lo finalizza. Per sintetizzare: se un anno Milik segnerà il doppio dei gol di Dzeko, probabilmente non raggiungerà lo stesso il rendimento generale del bosniaco”