CorSport - Discorso telefonico con Spalletti e la scelta in vista della Samp: il primo giorno di Tuanzebe con la squadra

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha raccontato il primo giorno di Axel Tuanzebe a Castel Volturno. Il difensore oggi andrà in panchina nella gara tra il Napoli e la Samp.

"Tuanzebe s’è ritrovato nell’elenco dei convocati per la partita in programma oggi alle 16.30 al Maradona con la Sampdoria: inserito nella lista e destinato alla panchina. Ha svolto il primo e unico allenamento con il Napoli; conosciuto i compagni di squadra presenti; e poi gli staff e Domenichini. Il vice di Spalletti che anche oggi guiderà la squadra in presa diretta: con il signor Luciano ha parlato al telefono, ci mancherebbe, ma l’incontro è stato rimandato a data da destinarsi e guarigione avvenuta".