CorSport - De Laurentiis silenzioso: spera di essere invitato alla Superlega

ULTIME CALCIO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis alla fine spera di poter essere invitato a far parte della Super Lega. Per il momento però il patron del Napoli ha preferito non esporsi nella assemblea di Lega tenutasi ieri pomeriggio.

De Laurentiis

SUPER LEGA: LA SPERANZA DI DE LAURENTIIS

Il quotidiano scrive: "De Laurentiis, infine, ha preferito non esporsi. Del resto il presidente del Napoli era già stato protagonista di diversi attacchi all’Uefa: difficile che proprio adesso si schierasse con l’organismo europeo. Piuttosto, c’è chi immagina che la speranza del numero uno partenopeo sia quella, alla fine, di essere invitato al tavolo della Super Lega"