CorSport - De Laurentiis si è fatto sentire con il Palazzo dopo l'errore di Fabbri in Napoli-Cagliari: il retroscena

CALCIO NAPOLI - Il secondo gol annullato a Osimhen ha lasciato il segno nel Napoli. Specialmente nel vice presidente Edoardo ed anche in Aurelio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive la reazione del presidente dopo l'errore clamoroso di Fabbri.

NAPOLI-CAGLIARI: LA REAZIONE DI DE LAURENTIIS

Il quotidiano scrive: "Ma in quel pomeriggio in cui per la dodicesima volta a Paolo Silvio Mazzoleni si è accomodato nella saletta con dentro tutti gli apparecchi video, Edoardo De Laurentiis ha trovato altri motivi di riflessione che l’hanno indotto ad andar giù sulla tastiera per sostenere l’amarezza ch’è la sua, del Napoli e anche di una città che non ha soffocato il proprio malanimo. Palla al centro di Instagram, perché ora si usa così, e poi conti che non tornano e un malanimo che solo un poker da Spezia in poi potrebbe rimuovere: i giochi, per il momento, non sono ancora fatti. Ma De Laurentiis, Adl in questo caso, si è fatto sentire con il Palazzo ed ha sottolineato che alcune anomalie possono indirizzare la stagione in un senso o semmai in quello opposto".