De Laurentiis seguirà la squadra a Leicester: il Napoli partirà nel primo pomeriggio

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport in Inghilterra ci sarà anche Aurelio De Laurentiis con la squadra. Il presidente, salvo dietrofront dell'ultim'ora, seguirà dunque il debutto stagionale del suo Napoli in Europa League.

DE LAURENTIIS PRESENTE

