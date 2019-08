CorSport - De Laurentiis e Giuntoli chiamano Wanda Nara: Icardi prende tempo e aspetta la Juventus

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi è la centro del valzer degli attaccanti che potrebbe prendere il via dopo ferragosto. Il bomber argentino deciderà sul suo futuro non prima di lunedì. SSC Napoli e Roma hanno già da tempo iniziato a lavorare, proponendogli ingaggi e contratti ben superori a quelli che guadagna ora in nerazzurro. Il calciatore, però temporeggia ancora: aspettando che la Juventus faccia cassa, Torino resta la scelta preferita. Beppe Marotta lo valuta 75 milioni di euro, leggermente trattabili: cifra destinata ad aumentare, però, se dovesse ufficialmente presentarsi la Juventus.

Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione realtiva all'attaccante nerazzurro. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ieri dai cellulari dei protagonisti di questo giallo dell’estate sono partite chiamate, ma non decisive per risolvere la vicenda. Perché il prossimo segnale importante deve arrivare da Icardi, che oggi riprenderà ad allenarsi alla Pinetina. Se lui pronunciasse il suo sì a un trasferimento per esempio a Roma, Conte avrebbe dipinto sul volto il sorriso dei giorni migliori perché con una sola mossa si toglierebbe dallo spogliatoio un problema e avrebbe immediatamente quell’attaccante (Dzeko) che gli serve per completare il reparto. Se non… il delitto perfetto, poco ci manca. E se invece la spuntasse il Napoli, che per inciso di chance ne ha perché De Laurentiis e Giuntoli non sono certo avari di telefonate verso Wanda Nara? Beh, Marotta e Ausilio si ritroverebbero nelle casse un bel po’ di milioni con i quali provare a dare l’assalto al bosniaco, rialzando l’offerta. Anche se a quel punto non sarebbe scontato il sì di Petrachi alla partenza del numero 9. Ecco perché in questo momento tra la Roma e il Napoli la preferenza dell’Inter è per i giallorossi.



E la Juventus? Per entrare in corsa per Icardi deve vendere due tra Higuain, Dybala e Mandzukic. E pure in tempi rapidi... La missione sembra complicata anche perché non è detto che in caso di trasferimento di Neymar al Barcellona il Psg punti su Dybala: nel mirino dei francesi c’è Coutinho. Dunque il rebus per Paratici è particolarmente complicato da risolvere. Non ha intenzione di buttare la spugna perché per Maurito ha una vera e propria predilezione calcistica, ma il ds bianconero in questa corsa a tre parte indietro.

A Icardi si è interessato anche il Monaco, però la destinazione (i francesi non giocano le coppe europee) non scalda l’attaccante, che, se proprio dovrà lasciare Milano, almeno vuole restare in Italia. A meno che davvero non si faccia avanti il Psg, ma per il momento di chiamate di Leonardo sul telefonino di Wanda Nara nessuna traccia. O almeno così pare".