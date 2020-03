CorSport - Dal taglio alla spalmatura degli stipendi, ecco il piano dei giocatori per il futuro

Notizie calcio Napoli - Dal taglio alla spalmatura degli stipendi, ecco il piano dei giocatori. La linea dell’Aic ufficialmente non è cambiata nonostante la Lega continui a premere sull’acceleratore delle decurtazioni degli stipendi degli atleti, come racconta il Corriere dello Sport:

“Sono sempre di più i calciatori che studiano soluzioni e un’idea che è venuta in mente a tanti è quella di sostituire il taglio con... la spalmatura dell’ingaggio. In pratica, se non si riprenderà a giocare, l’importo degli stipendi residui potrebbe essere spostato su un anno in più da aggiungere sui contratti in essere. Il rinnovo di tutti i contratti nel corso di questa stagione permetterebbe alle società di avere anche un significativo calo degli ammortamenti a bilancio”