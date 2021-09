Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La Dacia Arena stasera sarà tutta bianconera, in tifosi arriveranno allo stadio con tanto di bandiera per dare una spinta poderosa alla squadra del cuore, ma è chiaro che servirà la gara pressoché perfetta, il Napoli va forte. Gotti non crede minimamente a un Napoli un po’ stanco dopo la gara di giovedì contro il Leicester"