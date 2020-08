CorSport - Da Higuain a Milik cadono le stelle vittime di una crisi: il Napoli non darà il sangue per tenersi Arek

Calciomercato Napoli - L’emergenza sanitaria (ma non solo) spinge a tagliare. Da Higuain a Milik cadono le stelle, vittime di una crisi che abbatte il valore del calcio fino al 30% secondo il Corriere dello Sport:

“Alla Juventus è diventato di troppo Higuain, al quale spetterebbero altri 7,5 milioni di qui alla scadenza del contratto nel 2021. Il Napoli non darà il sangue per tenersi Arkadiusz Milik, in gamba, non esattamente lo spaccapartite che si pensava (e chi lo conosceva bene aveva avvertito). Eppure resta uno che in una squadra ambiziosa in teoria avrebbe il suo posto. Funziona così il calcio d’emergenza che secondo uno studio della Deutsche Bank rischia di perdere per effetto dell’epidemia tra il 13% e il 30% delle sue risorse”